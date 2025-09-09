Motorradfahrer nach Kollision mit Baum in Lebensgefahr

Hoogstede (dpa/lni) –

Bei der Kollision mit einem Baum hat sich ein Motorradfahrer im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt. In der Nacht zu Dienstag ist der 36-jährige Kraftradfahrer laut einem Sprecher der Polizei alleinbeteiligt nach links von einer Kreisstraße in der Nähe von Hoogstede abgekommen. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß mit dem Baum gekommen. Ein Arzt vor Ort hätte eine Lebensgefahr für den Verletzten nicht ausschließen können. Für die weitere Behandlung wurde der 36-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.