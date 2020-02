Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Salzbergen (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Salzbergen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann nach der Kollision am Dienstagabend in ein Krankenhaus, wie es von der Polizei hieß. Die Ursache des Unfalls im Kreuzungsbereich war zunächst unklar.