Hatten-Kirchhatten (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall im Landkreis Oldenburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige bemerkte auf der Sandkruger Straße in Hatten-Kirchhatten zu spät ein haltendes Auto, das nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er fuhr trotz einer Vollbremsung auf den Pkw auf. Der 23-Jährige kam in eine Klinik in Oldenburg.

