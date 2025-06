Motorradfahrer kommt bei Unfall in Wandsbek ums Leben

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem heftigen Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Auto ist ein 41-jähriger Biker gestorben. Der Polizei Hamburg zufolge wollte sich der Pkw-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt kommend in den fließenden Verkehr in der Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf einordnen. Dabei übersah er demnach den Motorradfahrer und es kam am Freitagabend zu einem starken Zusammenprall. Der Motorradfahrer starb nach Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.