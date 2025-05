Motorradfahrer knallt in ein Auto und wird schwer verletzt

Geesthacht (dpa/lno) –

Nach einer Kollision von einem Motorrad und einem Auto in Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde er am Donnerstagabend mit einer Schulterfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter und Geschlecht des Motorradfahrers.

Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Biker trotz eindeutiger Verkehrslage ein Auto, das auf einen Parkplatz einer Schnellimbisskette einbiegen wollte. Daraufhin krachte der Fahrer in ein entgegenkommendes Auto. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt, hieß es. Die Höhe des Schadens sei bislang unbekannt.