Motorradfahrer in Kostümen verteilen Süßigkeiten

Soltau (dpa/lni) – Drei Motorradfahrer in Kostümen eines Hasen und von zwei Nikoläusen sind am Sonntag in Soltau im Heidekreis unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife bemerkte die ungewöhnlichen Biker – die dann dem Streifenwagen auch noch Haltezeichen gaben. Laut Polizeiangaben handelte es sich um Menschen, die am Nikolaustag Süßigkeiten an Kinder und eben eine Polizeistreife verteilten, die sie während ihrer Rundfahrt trafen. Eine großartige Aktion, die den Beamten viel Freude bereitete, hieß es im Polizeibericht.

Pressemitteilung der Polizei