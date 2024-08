Motorradfahrer in Hammerbrook lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Hamburg-Hammerbrook lebensgefährlich verletzt worden. Der 34-jährige Kradfahrer fuhr aus Richtung Anckelmannplatz kommend auf die Bürgerweide und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Infolgedessen fuhr der 34-Jährige auf dem linken Fahrstreifen gegen einen Kantstein, stürzte und kam unter einer S-Bahnbrücke an einer Bake zum Liegen. Passanten kümmerten sich um ihn, bis ein Notarzt eintraf und ein Krankenwagen den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Es bestehe weiterhin Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden.