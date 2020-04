Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist in Bremen tödlich verunglückt. Der Mann sei auf der Autobahn 270 in Höhe der Anschlussstelle Vegesack-Mitte mit seiner Maschine ins Schleudern geraten und gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Dabei habe sich der 49-Jährige so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Warum er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte, war zunächst unklar.