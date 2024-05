Motorradfahrer im Kreis Pinneberg lebensgefährlich verletzt

Rellingen (dpa/lno) –

Ein Motorradfahrer ist in Rellingen (Kreis Pinneberg) mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Mutmaßlich habe der Fahrer des Pkw am frühen Sonntagabend innerorts die Vorfahrt missachtet und das Motorrad übersehen, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. In der Folge seien Motorrad und Pkw zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, der Fahrer des Pkw leicht. Beide seien nach Hamburg in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei konnte am Morgen zunächst keine Angaben zur Schadenshöhe machen.