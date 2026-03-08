Motorradfahrer fährt in Unfallstelle und stirbt

Sanitäter bringen die drei weiteren Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Patrick Seeger/dpa

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in Kreis Hannover in eine Unfallstelle gefahren und ums Leben gekommen. Seine Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

An der Stelle bei Neustadt am Rübenberge war zuvor ein Auto in den Gegenverkehr geraten, mit einem anderen Wagen kollidiert und dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer prallte daraufhin gegen den Wagen. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.

Er wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 31-jährige Begleiterin kam ins Krankenhaus.

Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht.