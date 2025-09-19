Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Oldenburg schwerste Verletzungen erlitten. Am Donnerstagnachmittag habe eine 20-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei ihr Auto mit dem entgegenkommenden Motorrad des 23-Jährigen zusammengestoßen. Der junge Mann wurde schwerstverletzt und kam ins Krankenhaus.

Ungeklärt waren zunächst die genauen Umstände der Kollision: Die 20-Jährige gab laut Polizei an, sie sei bei grünem Linksabbiegerpfeil abgebogen, der Motorradfahrer konnte nicht befragt werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.