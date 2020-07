Motorradfahrer demonstrieren gegen drohende Fahrverbote

Eine Frau sitzt auf einem Motorrad. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Papenburg (dpa/lni) – Mit einer Demonstration in Papenburg im Landkreis Emsland wollen Motorradfahrer heute gegen drohende Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestieren. Die Organisation Biker for Freedom (BifF) hat auch in anderen Städten zu Kundgebungen aufgerufen, wie aus ihrem Facebook-Auftritt hervorgeht. Demnach wollen Motorradfahrer und -fahrerinnen mit einer Sternfahrt von Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) nach Papenburg fahren.

Nach Angaben der Stadt Papenburg sind bei der Demonstration rund 600 Teilnehmer erlaubt. «Sollten mehr Biker anreisen, wird kurzfristig entschieden, ob diese mit ihren Motorrädern aufs Gelände können oder die Maschinen auf umliegenden Parkplätzen abgestellt werden müssen», hieß es in einer Mitteilung. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Biker eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten.

Hintergrund der Proteste in mehreren Städten ist eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm. Die Länderkammer spricht sich dafür aus, für Motorräder leichter Fahrverbote aus Lärmschutzgründen an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen.

