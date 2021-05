Nordhorn (dpa/lni) – Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Ein 86 Jahre alter Autofahrer hatte dem Biker beim Abbiegen am Samstag in Nordhorn die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Senior wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210530-99-796263/2

Mitteilung der Polizei