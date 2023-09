Motorradfahrer bei Unfall in Reinbek gestorben

Reinbek (dpa/lno) –

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer aus Hamburg ist am Donnerstag bei einem Unfall in Reinbek im Kreis Stormarn getötet worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 36-Jährige starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle, der Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.