Motorradfahrer bei Unfall in Elmshorn schwer verletzt

Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Elmshorn schwer verletzt. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) schwer verletzt worden. Beim Überqueren einer Kreuzung sei der 64-Jährige am Samstag seitlich vom Wagen einer 31-Jährigen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben war die Ampel zum Unfallzeitpunkt in Betrieb gewesen. Wie die Ampel geschaltet war, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Um den genauen Tathergang zu rekonstruieren, sucht die Polizei in Elmshorn Zeugen.