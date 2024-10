Rettungskräfte bringen den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Burgwedel (dpa/lni) –

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Burgwedel schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe am Montagabend auf einer Straße nahe der Ortschaft Thönse ein vor ihm abbiegendes Auto überholt und sei dabei mit diesem zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 48-jährige Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.