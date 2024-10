Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn A1 in der Nähe von Reinfeld verunglückt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Reinfeld (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 zwischen Lübeck und Hamburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 45-Jährige sei in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als er kurz hinter der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) von einem Wohnmobil erfasst worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Hamburg war rund eine Stunde voll gesperrt.