Motorradfahrer bei Osnabrück stirbt bei Überholvorgang

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Ein Auto wollte den Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag überholen und schätzte seine Geschwindigkeit falsch ein, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Sonntag. So habe das Fahrzeug das Motorrad touchiert. Der 39-jährige Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt, stand aber unter Schock.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-766417/2