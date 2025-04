Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer wird im Landkreis Leer per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Detern (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall im Landkreis Leer schwer am Kopf verletzt worden. Ein vor ihm fahrendes Auto bremste aufgrund eines plötzlich auftauchenden Tieres auf einer kurvenreichen Straße in Detern stark ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in den Wagen. Dabei wurde der Mann schwer am Kopf verletzt.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus geflogen. Um was für ein Tier es sich handelte, war laut Polizei kurz nach dem Unfall noch unklar.