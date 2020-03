Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Zusammenprall mit einem Pkw ist ein 27-jähriger Motorradfahrer in Hamburg schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Frau übersah im Stadtteil Schnelsen gegen 18 Uhr am Freitag beim Abbiegen den auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Kradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen den Wagen und wurde auf die entgegengesetzte Fahrbahn geschleudert. Dabei zog er sich nach Polizeiangaben Verletzungen an der Schulter, an der Brust und am Fuß zu. Sein Zustand sei zwar ernst, aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher.