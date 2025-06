Nach einem Zusammenprall mit einem abbiegenden Auto kommt eine Motorradfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Oliver Berg/dpa

Engden (dpa/lni) –

Eine Motorradfahrerin ist mit ihrer Maschine in Engden im Landkreis Grafschaft Bentheim mit einem abbiegenden Auto zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Die entgegenkommende Autofahrerin habe den ersten Erkenntnissen zufolge die 24-Jährige übersehen, teilte die Polizei mit. Die Motorradfahrerin kam am Freitagnachmittag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.