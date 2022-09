Motorrad übersehen: 51-Jähriger schwer verletzt

Schwentinental (dpa/lno) –

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 bei Schwentinental im Kreis Plön schwer verletzt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 47 Jahre alter Autofahrer übersah den Angaben zufolge am Montag beim Spurwechsel den überholenden Motorradfahrer. Dadurch stieß er gegen das Heck des Autos, geriet ins Schlingern und prallte gegen die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die B76 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.