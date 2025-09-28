Motorrad überschlägt sich – 24-Jähriger stirbt im Ammerland

Westerstede (dpa/lni) –

Ein 24-Jähriger hat sich im Landkreis Ammerland mit seinem Motorrad überschlagen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Fahrzeug im Westersteder Ortsteil Torsholt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, und das Motorrad überschlug sich mehrfach. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen, an denen er später im Krankenhaus starb, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.