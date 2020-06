Motorrad prallt gegen Lkw: 17-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Osnabrück (dpa/lni) – Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 30 in Osnabrück schwer verletzt worden. Der junge Mann habe am Kreuz Osnabrück-Süd von der A 33 aus Richtung Bielefeld auf die A 30 in Richtung Niederlande auffahren wollen, dabei sei sein Leichtmotorrad ins Schlingern geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motorrad prallte gegen einen Lastwagen, der 17-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.