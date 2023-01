Motorrad-Museum soll Glockenpalast neues Leben einhauchen

Gifhorn (dpa/lni) –

Der Glockenpalast in Gifhorn soll nach vielen problematischen Jahren endlich wieder ein Besuchermagnet für die Region werden. In dem imposanten Bau auf dem Gelände des Mühlenmuseums entsteht derzeit eine Motorrad-Galerie, die nach den Vorstellungen des Betreibers Horst Edler künftig Tausende Fans anziehen soll. Zum Start sollen etwa 120 Straßen- und Rennmotorräder der 1970er, 80er, 90er und 2000er Jahre gezeigt werden. Für das Publikum soll das Motorrad-Museum am 28. März öffnen.

Am Mittwoch kam Bürgermeister Matthias Nerlich (CDU) zum Startschuss per symbolischem Handschlag. «Ich liebe jedes Motorrad, da hängen viele Emotionen dran», sagte Edler. Der Vertrag mit dem 63-Jährigen aus Leiferde wurde über zehn Jahre plus Verlängerungsoptionen geschlossen.

In jüngster Vergangenheit war vor allem der Glockenpalast auf dem Gelände in den Schlagzeilen, weil er für fast fünf Millionen Euro zum Verkauf stand. Seit Anfang des Jahres gehört das gesamte Areal der Stadt; samt Internationalem Mühlenmuseum, Glockenpalast, Basilika und Freiheitsglocke. Den Kaufpreis gab die Verwaltung damals mit 2,6 Millionen Euro an, von denen nach einer Kreditrückzahlung noch etwa 2,3 Millionen Euro flossen.