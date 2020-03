Motorrad kollidiert mit Wagen: Autofahrerin tot

Ein Rettungshubschrauber fliegt durch die Luft. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Apensen (dpa/lni) – Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad bei Apensen (Landkreis Stade) tödlich verletzt worden. Die 82-Jährige wollte ersten Ermittlungen zufolge Mittwochnachmittag mit ihrem Auto die Fahrbahn überqueren und nahm dabei einem 23 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der zuvor einen Lastwagen überholt hatte, stieß mit seinem Kraftrad seitlich in den Wagen der Frau und wurde in das Fahrzeug geschleudert. Die Fahrerin wurde tödlich verletzt und starb an der Unfallstelle. Der Biker kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Hamburger Klinikum. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.