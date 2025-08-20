Motorrad gerät in Gegenverkehr – Fahrer tot

Hamburg (dpa/lno) –

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto in Hamburg-Francop ist ein 69 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Vormittag auf der Straße An der Alten Süderelbe in Richtung Neuenfelde unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Motorradfahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort sei es zur Kollision mit dem Wagen einer 30-Jährigen gekommen.

In der Folge touchierte laut Polizei noch ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad den auf die Fahrbahn gestürzten 69-Jährigen. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.