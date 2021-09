Motorboot in Travemünde explodiert: Sprung ins Wasser

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Travemünde (dpa/lno) – Beim Fischereihafen in Travemünde ist am Samstag ein Motorboot explodiert und in Brand geraten. Die zwei Personen, die sich an Bord befanden, konnten sich mit einem Sprung ins Wasser retten und blieben unverletzt, wie die Feuerwehr Lübeck berichtete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Motorboot brennend auf der Trave in Richtung der Steganlage des Fischereihafens getrieben. Es konnte nicht verhindert werden, dass es nahe der Steganlage sank.

PI Feuerwehr