Moritz Rinke und Ulrich Matthes eröffnen Literaturfestival

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer Lesung von Autor Moritz Rinke und Schauspieler Ulrich Matthes ist am Donnerstagabend das 15. Harbour Front Literaturfestival eröffnet worden. Die beiden stellten im kleinen Saal der Elbphilharmonie Rinkes Buch «Unser kompliziertes Leben» vor. Unter dem Motto «Zeit für Bücher» sind bis zum 28. Oktober wieder zahlreiche nationale und internationale Autorinnen und Autoren zu Gast – am Hafen und einer Reihe anderer Orte. Es stehen 76 Veranstaltungen auf dem Programm, unter anderem auch im Schauspielhaus, im Thalia Theater und in der Hauptkirche St. Katharinen.

Aus Deutschland dabei sind etwa die Bestseller-Autorinnen Carmen Korn und Dora Heldt, die Musiker Marius Müller-Westernhagen und Sven Regener sowie Literaturhauschef Rainer Moritz. Auch die Schauspieler und Schauspielerinnen Matthias Matschke, Andrea Sawatzki, Corinna Harfouch, Eva Mattes und Burghart Klaußner sowie die Moderatorinnen Carolin Emcke und Anke Engelke sind unter den Bühnen-Gästen. Auch die Autoren Thommie Bayer, Julia von Lucadou und Florian Illies wollen zum Festival kommen.

Zu Gast ist zudem der tansanische Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Aus den USA reisen Lauren Groff, Jennifer Egan, Richard Ford und Hernan Diaz an. Andrej Kurkow kommt aus der Ukraine, Helle Helle aus Dänemark, Hanna Bervoets aus den Niederlanden. Aus Frankreich sind Édouard Louis und Hervé Le Tellier zu Gast. Bei einer Extra-Veranstaltung am 18. November stellt Ian McEwan seinen neuen Roman «Lektionen» vor.