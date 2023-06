Moritz Bleibtreu mit Emder Schauspielpreis ausgezeichnet

Emden (dpa/lni) –

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu ist beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der 51-Jährige nahm die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung bei der Preisverleihungsgala am Sonntagabend in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek entgegen. Den Preis erhält Bleibtreu für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen. Mit Kinoerfolgen wie «Knockin‘ on Heaven’s Door» oder «Soul Kitchen», aber auch mit verschiedenen TV-Rollen habe sich der gebürtige Münchner als einer der herausragenden deutschen Schauspieler profiliert, teilten die Veranstalter vor der Auszeichnung mit.

Mit der Auszeichnung ist bei dem Filmfest auch eine filmische Hommage verbunden. Sechs Filme mit Moritz Bleibtreu sind im Programm des Festivals, das noch bis Mittwoch läuft, zu sehen – darunter etwa «Lola rennt» (1998) und «Soul Kitchen» (2009).

Der Emder Schauspielpreis wird in diesem Jahr zum elften Mal vergeben. Zu den bisher damit ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern gehören unter anderem Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, Jürgen Vogel und Meret Becker.