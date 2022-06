Morgenlandfestival in Osnabrück startet mit Uraufführung

Osnabrück (dpa/lni) –

Mit einer Uraufführung beginnt in Osnabrück die diesjährige Auflage des traditionsreichen Morgenlandfestivals. Mit dem Musiktheaterwerk «Songs for Days to come» des syrischen Klarinettisten und Komponisten Kinan Azmeh solle ein multiperspektivischer Blick auf die jüngste Geschichte Syriens und weltweite Fluchtbewegungen geworfen werden, sagte ein Sprecher des Theaters Osnabrück am Freitag. Das vom Theater Osnabrück und dem Morgenlandfestival gemeinsam produzierte Werk soll am Samstag im Theater Osnabrück erstmals aufgeführt werden.

Das Morgenlandfestvial findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 18. Juni in Osnabrück statt. Das Musikfest gibt es seit 2005 und widmet sich der Musikkultur des Vorderen Orients, von traditioneller Musik bis zu Avantgarde, Jazz und Rock.