Mordverdacht nach Messerangriff – Polizei verhaftet Frau

Im Februar war in Hamburg ein Mann aufgrund einer Messerverletzung gestorben, jetzt wurde eine 35-Jährige wegen des Verdachts des Mordes festgenommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei in Hamburg hat eine Frau wegen des Verdachts des Mordes verhaftet. Nach Angaben der Polizei wurde die 41 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag wegen eines Tötungsdelikts im Februar festgenommen. Am 19. Februar war ein 35-Jähriger bei einem Streit mit der Tatverdächtigen durch ein Messer tödlich verletzt worden.

Der Mann war früheren Polizeiangaben zufolge noch durch ein Fenster aus der Wohnung im ersten Obergeschoss geflohen, dann aber vor dem Haus zusammengebrochen. Zeugen hätten den Notruf alarmiert und Erste Hilfe geleistet. Der 35-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei eine Notwehrsituation für möglich gehalten.

Nach weiteren Ermittlungen gebe es nun Hinweise, dass die Tat geplant gewesen sein könnte. Außerdem war zur Tatzeit berichtet worden, dass die Tatverdächtige die ghanaische Staatsbürgerschaft besitze, inzwischen ist klar, dass sie Deutsche ist.