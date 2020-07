Mordprozess: 20-Jährige soll Freund getötet haben

Vor dem Gerichtsgebäude hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Eine 20 Jahre alte Frau muss sich von heute (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Bremen wegen Mordverdachts verantworten. Sie soll am 31. Januar in Bremen ihren 24-jährigen Freund in der gemeinsamen Wohnung mit einem scharfkantigen Gegenstand tiefe und breite Schnittwunden zugefügt haben. Der Mann sei aufgrund der vielen Verletzungen verblutet, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau hatte damals selbst die Feuerwehr alarmiert. Schon vor der Tat soll die Angeklagte ihren damaligen Lebensgefährten teils massiv misshandelt haben.