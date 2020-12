Mordkommission ermittelt fünf Tage nach Kollision in Hamburg

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Fünf Tage nach einem schweren Autounfall in der Hamburger Altstadt ermittelt die Mordkommission. Ein 32 Jahre alter Autofahrer war am vergangenen Mittwoch in Richtung Ballindamm in den Gegenverkehr gefahren und wenig später mit dem Wagen eines 52-Jährigen und eines 55-Jährigen kollidiert. Nach neuen Erkenntnissen geht die Staatsanwaltschaft nun von einem versuchtem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Alle Beteiligten wurden den Angaben zufolge schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder den schwarzen Mietwagen des 32-Jährigen mit Münchner Kennzeichen vorher in den Stadtteilen Wandsbek oder Eilbek gesehen haben.

