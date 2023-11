Mordfall von 1986 bei «Aktenzeichen XY… Ungelöst»

Hannover (dpa/lni) –

Mehr als 37 Jahre nach einem Mordfall in Hannover sucht die Polizei weiter nach dem Täter – und setzt nun aufs Fernsehen. Der bislang ungeklärte Fall vom Oktober 1986 soll in der kommenden Woche in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» aufgegriffen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu der Messerattacke eines bis heute Unbekannten auf einen damals 30-Jährigen, der mehrere Stichverletzungen erlitt und starb.

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte der 30 Jahre alte Künstler am Vorabend seines Todes eine private Feier. Am frühen Morgen verließ er die Party und fuhr zu seiner Wohnung. Es sei am wahrscheinlichsten, dass der angetrunkene Mann zunächst die Stadtbahn nahm und dann zu Fuß weiterging, teilte die Polizei mit. Vermutlich traf er dann in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses oder auf dem Innenhof zufällig den Täter.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es dort aus unbekannten Gründen zum Streit kam. Der Täter griff den Künstler mit einem Messer an. Mit mehreren Stichverletzungen brach der 30-Jährige im Treppenhaus zusammen, wo er von einem anderen Hausbewohner entdeckt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen in den Jahren 1986 und 1987 ergab sich kein dringender Tatverdacht, die Ermittlungen wurden zunächst eingestellt und im August 2017 wieder aufgenommen.