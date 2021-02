Morddrohung gegen Linken-Abgeordneten in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Ein kurdischer Abgeordneter der Linkspartei in Bremen hat nach Fraktionsangaben eine Morddrohung erhalten. Der unbekannte Absender im sozialen Netzwerk Instagram spiele auf einen berüchtigten türkischen Geheimdienst an. «Die Ermittlungsbehörden müssen diese Drohungen sehr ernst nehmen, weil organisierte türkische Nationalisten in Europa aktiv sind», sagte der Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft, Nelson Janßen am Freitag. Die Polizei bestätigte den Eingang einer Anzeige. Nähere Angaben könnten nicht gemacht werden, sagte ein Sprecher.

Eine Morddrohung mit gleichem Text war Ende Januar auch bei der Mannheimer Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut eingegangen, wie die Linkspartei in Baden-Württemberg mitteilte.

2020 habe es Morddrohungen gegen fünf Bürgerschaftsabgeordnete der Linkspartei und der Grünen gegeben, berichtete der «Weser-Kurier» am Freitag. In diesen Fällen hätten die Absender aber rechtsextremistische Anspielungen gemacht.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-610867/2

Mitteilung Bremen

Mitteilung Stuttgart