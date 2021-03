Mord an Ex-Freundin: Erklärung des Angeklagten erwartet

Ein Schild mit der Aufschrift «Landgericht Lübeck» hängt am Gebäude des Landgerichts. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Mit einer Erklärung des Angeklagten wird am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Lübeck der Mordprozess gegen einen 29 Jahre alten Mann fortgesetzt. Er soll im September 2020 in Lübeck seine ehemalige Lebensgefährtin mit 28 Messerstichen schwer verletzt haben. Die 27 Jahre alte Mutter einer neunjährigen Tochter starb noch am Tatort.

Am ersten Verhandlungstag vor drei Wochen hatte sich der deutsche Angeklagte zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sein Verteidiger kündigte jedoch an, dass sein Mandant am nächsten Verhandlungstag eine Erklärung abgeben werde. Als Motiv für die Tat vermutet die Staatsanwaltschaft die Wut des Angeklagten darüber, dass sich die 27-Jährige einem anderen Mann zugewandt hatte.

