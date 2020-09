Mord an 83-Jährigem: Aussage des Angeklagten erwartet

Ein 54 Jahre alter Angeklagter (vorne) steht im Landgericht im Sitzungssaal. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Pool/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess gegen einen 54-Jährigen, der einen 83-Jährigen in dessen Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg ermordet und beraubt haben soll, will der Angeklagte heute vor dem Landgericht aussagen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier und zugleich Raub mit Todesfolge vor. Laut Anklage kannte der 54-Jährige sein späteres Opfer und wusste, dass der Rentner große Bargeldsummen zu Hause verwahrte. Um ungestört nach dem Geld suchen zu können, habe der Deutsche türkischer Abstammung den Rentner am 20. März von hinten stranguliert.

Anschließend habe der Angeklagte die Wohnung durchsucht und aus einem Koffer Bargeld in Höhe von mindestens 99 950 Euro an sich genommen. In der Anklage würden Tatsachen behauptet, die nicht stimmten, hatte der Verteidiger bereits zu Prozessauftakt erklärt. Da es aber noch Besprechungsbedarf gebe, werde sein Mandant erst am zweiten Prozesstag aussagen.