Moors bringt Co-Trainer zur BG Göttingen mit

Göttingen (dpa/lni) – Der neue Göttinger Trainer Roel Moors arbeitet auch beim niedersächsischen Basketball-Bundesligisten mit seinem Assistenten Thomas Crab zusammen. Das teilten die Göttinger am Dienstag mit. «Thomas ist schon seit drei Jahren mein Assistenz-Trainer. Er ist ein harter Arbeiter, sehr loyal und weiß, wie ich arbeiten will», sagte Moors über seinen 32 Jahre alten belgischen Landsmann, der schon mit ihm bei Brose Bamberg und zuvor in Antwerpen zusammengearbeitet hatte. Moors tritt in Göttingen die Nachfolge von Johan Roijakkers, der sein Nachfolger in Bamberg ist.

Mitteilung der BG Göttingen