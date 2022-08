Moorgebiet: 30 kleine Brände gleichzeitig

Aurich (dpa/lni) –

Zeitgleich rund 30 Brandstellen haben die Feuerwehr in der Nähe eines Moorgebiets in Aurich auf den Plan gerufen. Zunächst seien die Einsatzkräfte wegen eines kleinen Böschungsbrandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Dann wurden weitere Brände in der Nähe gefunden, die jeweils ein Ausmaß von mehreren Metern hatten. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten, einsetzender Regen begünstigte die Arbeit. Weil sich die Brände in unmittelbarer Nähe eines Moores befanden, erkundete die Drohnengruppe der Feuerwehr die Umgebung nach weiteren Brandherden, gefunden wurde aber nichts.