Montblanc-Haus in Hamburg eröffnet: Mit Maggie Gyllenhaal

Hamburg (dpa/lno) –

Original-Handschriften von Ernest Hemingway oder Frida Kahlo sind ebenso zu sehen wie mehr als 400 Schreibgeräte: In Hamburg ist am Dienstag das Montblanc-Haus eröffnet worden. Der Schreibgeräte-Hersteller mit Sitz in der Hansestadt erzählt dort die Geschichte des Start-Ups, das später das weltbekannte Unternehmen Montblanc wurde. Tickets für die Ausstellung gibt es vom 16. Mai an.

300 Gäste aus Politik, Kunst und Kultur waren zur Eröffnung eingeladen. Auf dem «Black Carpet» standen etwa die US-Schauspieler Maggie Gyllenhaal und Oscar Isaac, der Singer-Songwriter Jamie Cullum (GB) und die die Schauspieler Jannis Niewöhner, Daniel Brühl und Tristan Püttner.