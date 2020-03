Monitor: Start-ups in Hamburg klagen über Personalmangel

Hamburg (dpa/lno) – Für Start-up-Gründer in Hamburg ist es laut einer Befragung schwer, qualifiziertes Personal und bezahlbare Büroräume zu finden. «Jeder Dritte bezeichnet den Zugang zu qualifiziertem Personal in Hamburg als schlecht», berichtete Thorsten Dzulko von der Beratungsgesellschaft PWC am Mittwoch in Hamburg. Das liegt auch an den hohen Mieten: Zum einen sei es für vier von zehn Befragten schwierig, bezahlbare Gewerbeimmobilien zu bekommen. Zum anderen schreckten hohe Mieten potenzielle Mitarbeiter ab. Gleichwohl wollten vier von fünf Start-up-Managern neue Mitarbeiter einstellen und die Zahl der Beschäftigten in den kommenden zwölf Monaten durchschnittlich um zehn erhöhen – von 15 auf 25.

An der regionalen Auswertung des 7. Deutschen Start-up-Monitors (DSM) haben den Angaben zufolge 141 Hamburger Firmen teilgenommen. Sie kommen auf durchschnittlich 1,3 Millionen Euro Jahresumsatz.

Laut Befragung bewertet die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer (54 Prozent) den Standort Hamburg zwar gut – liegt mit der Zufriedenheit aber unter dem bundesweiten Durchschnitt (58 Prozent). Herausgehoben wurden für die Hansestadt die Nähe zu Universitäten und das gute Netzwerk zu anderen Gründern, mit denen knapp zwei Drittel kooperieren. Mehr als drei Viertel arbeiten mit etablierten Unternehmen zusammen.

Rund 7,4 Prozent aller Start-ups bundesweit sind in Hamburg ansässig. Spitzenreiter in Deutschland ist laut Monitor Nordrhein-Westfalen mit einem Anteil von rund 20 Prozent – gefolgt von Berlin mit rund 16 Prozent Anteil. In der Hansestadt sind Start-ups vor allem in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in der Mobilität und Logistik tätig. Anlaufstelle für Neugründer ist die Hamburger Wirtschaftsförderung Hamburg Invest.

Deutscher Start-up-Monitor