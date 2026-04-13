Monatelange Bauarbeiten auf A7 bei Hamburg beginnen

Wegen Bauarbeiten auf der A7 wird bis Mitte Juli vor dem Horster Dreieck nur eine Spur in Richtung Hamburg freibleiben. (Symbolbild) Gregor Fischer/dpa

Thieshope/Hamburg (dpa) –

Auf der A7 südlich von Hamburg beginnen heute (5.00 Uhr) monatelange Bauarbeiten mit einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung der Hansestadt. Zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle Thieshope (Landkreis Harburg) werde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis November grundsaniert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Der gesamte Verkehr werde auf die Richtungsfahrbahn Flensburg gelegt. Das bedeutet, dass bis Mitte Juli im nördlichen Abschnitt der Baustelle nur zwei statt drei Fahrspuren in Richtung Hannover befahrbar sind, in Richtung Hamburg sogar nur eine. Der Bauabschnitt ist insgesamt sechs Kilometer lang, im südlichen Bereich sollen in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Spuren zur Verfügung stehen.