Moin Filmförderung bekommt mehr Geld – zehn Millionen Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Für in Hamburg produzierte Filme und Serien soll es künftig mehr Geld geben. Das Budget der Moin Filmförderung werde in den kommenden zwei Jahren insgesamt um zehn Millionen Euro steigen, teilten die Kulturbehörde und die Moin Filmförderung in Hamburg mit. Entsprechende Haushaltspläne sollen in der kommenden Woche in der Hamburgischen Bürgerschaft verabschiedet werden.

«Diese zehn Millionen Euro sind ein echter Lichtblick in der aktuell angespannten Lage der Filmbranche. Nun können wir den Filmstandort stärker für die Zukunft aufstellen, Talente besser fördern und mehr Kinofilme mit Strahlkraft in den Norden holen», sagte Moin-Chef Helge Albers laut Mitteilung am Rande der Dreharbeiten für den norwegisch-deutschen Kinofilm «Butterfly».

Damit werde Hamburg als internationaler Film- und Serienstandort gestärkt. Die Freie und Hansestadt Hamburg plant, den Etat der Moin Filmförderung in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils fünf Millionen Euro zu erhöhen.

Das Gesamtbudget der Moin Filmförderung steigt damit auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Ein Teil des Geldes soll künftig zudem dem Filmfest Hamburg, den Abschlussfilmen der Hamburg Media School und der Hochschule für bildende Künste Hamburg zur Verfügung gestellt werden.