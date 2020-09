Moia tastet sich wieder an Vor-Corona-Niveau heran

Hamburg (dpa/lno) – Der Sammeltaxi-Anbieter Moia hat im August in Hamburg ungefähr 60 Prozent seines Vorkrisenniveaus wieder erreicht. Im vergangenen Monat waren in Spitzenzeiten bis zu 240 Fahrzeuge auf den Straßen in der Stadt unterwegs, die 155 000 Fahrgäste beförderten, teilte Moia am Dienstag in der Hansestadt mit. Das waren einige Tausend mehr als vor einem Jahr, als Moia in Hamburg gerade erst gestartet war. Seit dem Start habe der Sammeltaxi-Dienst rund 2,5 Millionen Fahrgäste in Hamburg befördert.

Moia hatte den Service wegen der Corona-Pandemie zeitweise komplett eingestellt. Auch jetzt wird die Passagierkapazität der kleinen Elektro-Busse nicht voll ausgeschöpft. Rund 80 Prozent der Fahrer seien aus der Kurzarbeit zurück, hieß es.

Doch das Tochterunternehmen des VW-Konzerns hält an seinen Ausbauzielen und einer Flotte von 500 Moia-Fahrzeugen fest. Am Donnerstag eröffnete Moia einen dritten Betriebshof in Hamburg. Mit einer Kapazität von 290 Fahrzeugen, 66 Ladestationen und zwölf Schnellladesäulen sowie sechs Reinigungs- und Servicestationen ist es der bislang größte Standort von Moia in der Hansestadt.

Zudem beginnt Moia zusätzlich mit dem Aufbau einer dezentralen Infrastruktur. So können die Fahrer bei einigen Lidl-Filialen, den Asklepios-Krankenhäusern und beim Vattenfall-Gebäude in der City Nord ihre Pausenzeiten einhalten, ohne einen Betriebshof anzufahren. Bei Vattenfall sind zusätzlich einige Ladepunkte installiert, bei Asklepios feste Haltestellen für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter die Kliniken. Damit sollen unnötig lange Rückwege und Leerfahrten zu den Betriebshöfen vermieden und die Verfügbarkeit der Flotte verbessert werden.

Moia ist in Hamburg im April 2019 an den Start gegangen. Der Dienst wird auch in Hannover angeboten; dort hat Moia die Flotte gerade auf elektrischen Antrieb umgestellt, wie es in Hamburg von Anfang an der Fall war. Für einen geplanten Betrieb in Berlin hatte Moia keine Genehmigung erhalten, weil dort bereits zwei Anbieter mit einem ähnlichen Konzept am Start sind und der Senat zunächst Erkenntnisse aus deren Betrieb abwarten will. In Hamburg konkurriert Moia mit Taxiunternehmen, die ebenfalls geteilte Fahrten (Ridesharing) anbieten.