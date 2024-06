Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Torwart Sippel

Mönchengladbach (dpa) –

Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Torwart-Routinier Tobias Sippel verlängert. Der neue Kontrakt des 36-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Freitag mitteilte. Sippel ist seit 2015 bei den Gladbachern und absolvierte bislang 25 Pflichtspiele für den Verein. Lange war der 36-Jährige zweiter Torwart, rutschte in der Keeper-Hierarchie aber zuletzt weiter nach hinten. In der abgelaufenen Saison kam er nicht zum Einsatz.

«Ich gehe jetzt in meine neunte Saison bei Borussia. Meine sportliche Situation hat sich ein wenig verändert. Aber mir macht es immer noch riesigen Spaß, den jungen Keepern bei uns zu helfen und sie im Training zu fordern», sagte Sippel laut Vereinsmitteilung. «Er kennt seine Rolle und hat schon mehrfach bewiesen, dass auf ihn Verlass ist, wenn man ihn braucht», sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.