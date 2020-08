Möglicher Asbestaustritt: Großbrand in Dörverden

Dörverden (dpa/lni) – Bei einem Großbrand einer Lagerhalle im Dorf Westen in der Gemeinde Dörverden (Landkreis Verden) sind in der Nacht zum Sonntag möglicherweise schädliche Partikel freigesetzt worden. Wegen des Verdachts auf krebserregendes Asbest forderte die Polizei am Sonntag die umliegende Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Polizeidienststellen in Oldenburg und Verden war das Feuer gegen 1.30 Uhr am Sonntag ausgebrochen. Die Lagerhalle mit Stroh und landwirtschaftlichen Geräten sei vollständig in Brand geraten. Die Beamten könnten nicht ausschließen, dass dabei asbesthaltige Materialien freigesetzt wurden. Dies sollte bei einer Begutachtung am Sonntagmorgen noch geklärt werden. An dem Einsatz seien 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt gewesen – die Löscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Tweet Polizei Verden