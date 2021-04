Mögliche Paraffin-Funde: Lies für Verbot von Tankwaschungen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies spricht in Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/archivbild

Hannover (dpa/lni) – Nachdem an der niedersächsischen Nordseeküste wachsartige Klumpen angespült worden sind, hat sich Umweltminister Olaf Lies (SPD) für ein Verbot sogenannter Tankwaschungen ausgesprochen. «Ich verurteile solche Verschmutzungen aufs Schärfste. Das Wattenmeer ist ein höchst sensibler Naturraum», sagte Lies laut einer Mitteilung des Umweltministeriums am Freitag. Zwar seien die Verursacher schwer ausfindig zu machen, es müsse jedoch alles getan werden, «um diesen Schatz an unserer Küste zu schützen und zu bewahren».

Bei den Verschmutzungen, die am Mittwoch und Donnerstag vor allem auf den Ostfriesischen Inseln anlandeten, handelt es sich möglicherweise um Paraffin, das unter anderem zur Herstellung von Kerzen oder Cremes verwendet wird. Häufig werden Öl- und Chemikalienreste von Schiffen auf der Nordsee entsorgt – zum Beispiel wenn Rückstände aus den Schifftanks gewaschen werden. Für das Einleiten von Paraffin und paraffinähnlichen Stoffen gelten seit Anfang 2021 strikte Regeln – ein Verbot gibt es jedoch nicht.

Nach Ansicht von Lies sollten Tankwaschungen auf hoher See «gänzlich verboten werden». «Hier ist das Bundesverkehrsministerium gefordert, sich noch stärker für eine Anpassung der internationalen Regelungen für den Schiffsverkehr einzusetzen», sagte Lies. Der Umweltminister dankte zudem den Mitarbeitern des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und den Inselgemeinden für die begonnene Strandreinigung. Die Polizei sucht noch nach der Ursache für die Verunreinigung.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-421257/3