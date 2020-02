Mögliche Neuansetzung der Partie Bremen gegen Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) – Nach der Verlegung von Eintracht Frankfurts Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League auf diesen Freitag prüft die Deutsche Fußball Liga mögliche Ausweichtermine für die am Sonntagabend um 18.00 Uhr angesetzte Partie der Hessen bei Werder Bremen. «Die DFL steht diesbezüglich in Kontakt mit beiden Clubs», teilte der Verband am Donnerstagabend mit und verwies auf den engen Terminplan. «Über eine mögliche Neuansetzung des Bundesliga-Spiels SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird die DFL am morgigen Freitag entscheiden.»

Die Frankfurter Europapokal-Partie bei Red Bull Salzburg (Hinspiel 4:1) war gut sechseinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff wegen einer Orkanwarnung auf Freitag (18.00 Uhr/DAZN und Nitro) verschoben worden. «Dadurch ergibt sich die unglückliche Situation, dass Eintracht Frankfurt bis zur Bundesliga-Begegnung beim SV Werder Bremen nur ein voller Tag zur Regeneration bleibt», teilte die DFL mit.

