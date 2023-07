Model Heidi Klum besucht Deichbrand Festival

Nordholz (dpa) –

Model Heidi Klum hat ihren Ehemann Tom Kaulitz zum Auftritt seiner Band Tokio Hotel auf das Musikfestival Deichbrand begleitet. Der Auftritt der Band begann am Freitagabend auf dem Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz (Landkreis Cuxhaven).

In einem schwarz-weißen Outfit mit großer Sonnenbrille ging die 50-Jährige mit der Band die Treppen zur Bühne hinauf. In ihrer Instagram-Story teilte sie danach neben der Bühne aufgenommene Videos.

Für Tokio Hotel sei es eine Premiere, sagte Sänger Bill während der Show: «Das ist unser aller aller erstes Festival in Deutschland jemals.»

Die Tickets für das viertägige Deichbrand Festival sind in diesem Jahr laut Veranstalter ausverkauft. Tokio Hotel werden am Samstag auch als Music-Act auf dem Christopher Street Day in Berlin erwartet.